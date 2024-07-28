"Интеграл" - одно из ведущих предприятий по производству микросхем, как сейчас работает и что в планах - в рубрике "Контроль качества"

Никуда не делось и санкционное давление - хотели обложить нас по всем фронтам, но помогла переориентация рынков, в том числе для высокотехнологичных отраслей, научно-исследовательских организаций открылся безбрежный рынок сбыта. Сегодня во главе угла во всем мире стоит вопрос и технологического развития, и технологической безопасности. И эта стратегия стала драйвером для выхода наших предприятий на новый качественный уровень. Достижения в микроэлектронике - то, что удалось не только сохранить с советского времени, но еще и приумножить за эти годы.

"Интеграл" - одно из ведущих предприятий по производству микросхем. Сегодня они абсолютно в каждом приборе - от смартфонов, электростанций, автомобильных двигателей, благодаря им мы получаем снимки с космоса! Недавно холдингу присуждена премия правительства за качество! Но такие результаты были не всегда. В 2005-м начали проект по субмикронному производству, вложили сотни миллиардов белорусских рублей, по итогу в назначенные сроки не уложились, оказались в долгах и, как вспоминают на предприятии, было сложно, но справились. Как сейчас работают и что в планах - в рубрике "Контроль качества".

Когда мы выбираем себе какое-то устройство, например, смартфон, смотрим на модель, цвет, память, разрешение камеры. Но мало кто задумается, что внутри - сложные микросхемы, без которых этот телефон не будет работать.

Чипы сегодня в каждом компьютере, автомобильном двигателе. Без них не обходятся даже в космосе! А производят их здесь. Только в месяц на интеграле выпускают около 200 миллионов микросхем. Проведем контроль качества.

"Тот, кто владеет информацией, владеет миром" - ведь слышали эту фразу. Так вот микросхема - то, на чем хранится или обрабатывается эта информация. По сути, маленький чип, который напичкан умными технологиями и дает возможность передавать ее по всему миру.

Начинается все с банально известного всем кварцевого песка, он превращается сначала в сливки монокристаллического кремния, из которого нарезаются пластины, а дальше уже отправляется на производство. Сергей Плешевеня, первый заместитель главного инженера ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл"

Это чистая зона. Вход сюда только в спецодежде. Поэтому на мне халат и бахилы, а волосы убраны. Здесь поддерживается определенная температура - 22 градуса и влажность 45 процентов вне зависимости от сезона и времени суток.

Совершенно другая одежда у тех, кто находится за этой дверью. Все в комбинезонах - он защищает от пыли саму продукцию. Открыты только глаза и исключена у девушек любая косметика.

Компоненты в тысячи раз тоньше волоса. Любая пыль - брак, поэтому и присутствие "лишних" людей минимизировано. Разработка и проверка одной такой микросхемы может занимать до 2 лет. Одна ошибка - начинай сначала.

Одна только вода, которая используется здесь, на технологических операциях, проходит несколько ступеней очистки. Вода, которую мы привыкли с вами пить, насыщена различными солями и минералами, собственно, они дают ей тот вкус, который мы называем "без вкуса, без цвета, без запаха" - настоящая деионизированная вода, лишенная всех солей и ионов, совершенно безвкусная и непривычна для питья. Сергей Плешевеня, первый заместитель главного инженера ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл"

Должна быть 20 до 24° свет такой необходим для материалов, таких как фоторезист, они чувствительны к свету. Евгений Васин, ведущий инженер-технолог ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл"

В 2005-м решили шагнуть вперед в развитии. Создать на "Интеграле" субмикронное производство, оно было бы единственным тогда на постсоветском пространстве.

Выделены были более 70 миллиардов субсидий из госказны, остальное взяли в кредит. В итоге продукции нет, денег нет, само предприятие в долгах на 300 миллиардов белорусских рублей.

"Я сюда не приехал раздавать деньги, я приехал сюда спрашивать", - заявил Александр Лукашенко.

План выхода у "Интеграла" был таков: первое - ликвидация долгов или допфинансирование, второе - придание статуса Парка высоких технологий и третье - акционирование. Президент повторит не единожды - денег больше не будет: "Были сроки, были обязательства, были ответственные, они должны сегодня ответить и этот разговор касается всех в стране".

Но субмикронному производству быть! Оборудование и помещение - это одно, а запуск технологии - совершенно другое. Тогда опробовали, запустили, параллельно выстраивали план по развитию - шаг за шагом, и через пару лет вышли в плюс.

У каждого изделия есть свой способ контроля. Нужно посмотреть один раз, мы посмотрели и перепроверили, потому что, мало ли, человеческий глаз устает, может ошибиться, мы всегда контролируем. Татьяна Шибицкая, контролер деталей и приборов ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл"

Мы контролируем, правильно ли нанесены все слои в микросхеме, которые состоят из многих слоев и каждый из них имеет свою толщину, очень точно выдерживающиеся. Микросхемы достигли такого уровня, что даже в оптический микроскоп с увеличением в 2 тысячи крат мы не видим этих самых элементов, для этого мы используем растроэлектронную микроскопию, которая дает лучшее разрешение до нанометра. Светлана Шабалина, ведущий инженер ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл"

Наши микросхемы выдерживают температуру минус 60 градусов и сохраняют свои параметры при плюс 125. В этой лаборатории делают приборы на основе нитрида галлия. Это одно из перспективных направлений. Используются для управления двигателями, силовыми подстанциями и электростанциями, станками и электромобилями.

Если по каким-то причинам интегральная схема не может быть непосредственно на базовый процесс положена, то есть , требуется разработка определенных видов технологий. Для этих целей наша лаборатория оборудована современным технологическим оборудованием - более 2,5 тыс. типов интегральных микросхем и полупроводниковых приборов. Часы, изделия для медицины, транспорта, сельского хозяйства, белорусская матрица сегодня даже в космосе - все, что спутники снимают с орбиты, благодаря нашим чипам. Ярослав Соловьев, замдиректора филиала "транзистор" ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл"

Мы выпускаем и ПЗС-матрицы, которые применяются в наших спутниках, с их помощью, если говорить по-простому, рисуется картинка в цифровом формате. Алексей Цивако, заместитель гендиректора ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл"

В рамках дорожной карты, подписанной между Беларусью и Россией, минский завод "Интеграл" реализует инвестиционный проект, который направлен на модернизацию кристального производства на кремниевых пластинах диаметром 150-200 мм. Мы находимся в активной части реализации этого инвестиционного проекта, подписаны контракты на поставку технологического оборудования, первые единицы мы уже получили. Андрей Буйневич, гендиректорОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл"