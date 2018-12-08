Интеграционные вопросы в центре внимания итоговой программы "Главный эфир"

Итоги заседания Высшего экономического совета в Петербурге. ЕАЭС на пороге первого юбилея: где достигли успеха, а где могли лучше? Как выровнять стартовые условия у бизнеса и где найти компромисс? А также другие наиболее острые вопросы уходящих семи дней в воскресной программе "Главный эфир". Завтра в 9 вечера.