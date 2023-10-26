Что важно сделать сегодня, чтобы стать сильнее завтра? Интеграцию интеграций в рамках ШОС, СНГ и ЕАЭС сегодня обсуждали в Бишкеке. Делегация правительства Беларуси участвовала во всех заседаниях. В Содружестве и Евразийском союзе мы всегда активные инициаторы проектов и идей. Планируем таким же игроком быть и в ШОС. Сейчас завершаются процедуры по нашему вступлению.

О том, что нас сегодня объединяет и делает устойчивее к внешним шокам, из Бишкека наш корреспондент Светлана Лукьянюк (подробнее в видео).

Три саммита в один день

Резиденция "Ала-Арча" в природном парке Кыргызстана. Переводится как пестрый можжевельник. Сегодня здесь уж точно широкая палитра мнений. Сразу три таких мощных объединения ШОС, СНГ и ЕАЭС собрались на уровне глав правительств. В ожидании заявлений из первых уст и пресса для пестрых заголовков из Бишкека.

Здесь много фото и телекамер. В зале переговоров работают только они, а для журналистов собрали вот такой шатер. Он вмешает до трех сотен человек. Давайте заглянем внутрь.

Большой экран для трансляций заседаний. Многие из журналистов пула уже хорошо знают друг друга. И это не удивительно, например, "пятерка" ЕАЭС встречается 5 раз в году. Большая семья ШОС сегодня также в Кыргыстане.

Беларусь твердо привержена шанхайскому духу и ценностям ШОС, отметил премьер Беларуси на встрече глав правительств этой организации. Сейчас на дистанции вступления мы на финишной прямой.

На следующем заседании ШОС Беларусь должна принять участие в качестве полноправного участника. Все документы нами разработаны, подписаны. Целый ряд государств уже ратифицировал, провел внутригосударственные процедуры по данному соглашению. Осталось четыре или пять стран, которые в процессе находятся ратификации нашего меморандума о выполнении обязательства в рамках ШОС. Это техническая процедура. Как видите, сейчас мы полноценно принимаем участие во всех обсуждениях. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Транспортные коридоры

ШОС сегодня - это общность интересов по безопасности военной и экономической. Она доказала свою состоятельность на международной арене и решает вопросы развития транспортно-логистических путей.

Сегодня очень много говорили об усилении связанности в регионах, в регионе Евразии. Говорили о коридоре Север - Юг, коридоре Восток - Запад, говорили о развитии. Конечно же, Шанхайская организация сотрудничества всегда говорит о вопросах безопасности и повышении уровня безопасности. Алексей Оверчук, зампредседателя Правительства России

Инициатива Президента Беларуси "интеграция интеграций" - активно продвигается и то, что она разноуровневая - это возможность брать лучшие практики от одних и предлагать другим.





Для передвижения по резиденции есть электрокары, но куда приятней пройтись в солнечную и теплую погоду. А вот такое неформальное общение премьеров на ходу - это не только хорошая возможность обсудить важное, но и лучшее подтверждение, интеграционные структуры, многое объединяет.

Хотя без сложностей не обходится. Внутренняя погода бывает очень переменчива. И ветры порой дуют в разные стороны. На саммит глав государств.

Две недели назад премьер Армении Пашинян, который в статусе лидера страны, не прилетел. СМИ активно обсуждали эту тему. Отмечая отдаление Армении от СНГ.

Поэтому вполне ожидаемо, что накануне встречи премьеров вновь тот же вопрос. Будет ли официальный Ереван? Пашинян в Бишкек не прилетел, но страна участвует на уровне вице-премьера. Как, кстати, и Азербайджан на площадке СНГ.

Повышение самообеспеченности

Несмотря на непростую ситуацию на внешнем контуре, год для Евразийского союза успешный, отметил премьер Беларуси. И как подтверждение, общая торговля за 8 месяцев выше 56 млрд. Рост почти на 10 %. Снято 8 из 11 барьеров. Сейчас нужно повышать самообеспеченность Союза: от своих продуктов, семян до техники.

Нам надо запустить механизм промышленной кооперации, наполнить его реальными проектами. Это нам даст возможность более активно проталкивать наши предложения, которые, я уверен, выгодны всем странам партнёрам. Даже если какое-то из государства не будет участвовать в этой программе, значит мы будем делать в формате четвёрки или тройки. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Примером удачной работы остается наш евразийский электробус.

И таких ждут больше. Утвердили механизм финансовой поддержки совместных проектов. Есть правда условия - получение денег, но они выполнимы.

Участники этого проекта должны быть трёх государств как минимум, сумма поддержки на один проект не более 350 млн российских рублей, финансирование, такое субсидирование будет в российских рублях. Алеся Абраменко, замминистра экономики Беларуси

Решения ЕАЭС

Говорили и о расширении экспорта всего Евразийского союза внешние.

И про импорт электротранспорта в ЕАЭС на прежних условиях, значит, без пошлин ввези 15 тыс. авто в следующем году.

Главы правительств нашли развязки по многим аспектам, в том числе по подготовке и одобрению итогового документа, который будет представлен главам государств - декларация о дальнейшем развития нашего Союза до 2030 года и заглядываем в будущее до 2045 года, то есть ряд тех формулировок, которая оставались не согласованными, главы правительств обсудили и мы нашли там все, касаясь энергетических рынков, касаясь транспортной составляющей. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Цифровая трансформация

Все эти вопросы актуальны и для СНГ. Несмотря на давление, которое не прекращается на многие страны, Содружество выстояло. Взаимная торговля и инвестиции внутри объединения растут. Нужно замещать критический импорт, кооперироваться и больше рассчитываться в своих валютах. Актуальна и цифровая повестка.

Нужно скорее запустить общий процесс интегрированной информационной системы, инфраструктуры трансграничного пространства доверия, защищенные каналы связи, передачи данных, находится в высокой степени готовности. Переход к их промышленной эксплуатации поможет обеспечить бесперебойное взаимодействие наших уполномоченных органов. Михаил Мишустин, председатель Правительства России

Свободная торговля услугами