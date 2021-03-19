Интеллектуальная молодежь - от smart-инициативы к smart-городу

Создание умных городов, формирование и внедрение передовых разработок в сферу образования, медицины, производства. Такие темы стали основными на научно-практическом форуме в Глубоком.

Одна из ключевых целей мероприятия - дать возможность молодому поколению с его собственными взглядами наравне со старшими включиться в работу по реализации приоритетов и основных направлений развития страны. Свое приветствие участникам форума направил и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.