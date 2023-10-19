Интеллектуальная собственность - ключевой элемент всех инновационных разработок

Нельзя развивать науку без получения достоверной информации. Во всемирной организации интеллектуальной собственности реализуется проект по созданию центров поддержки технологий и инноваций. 2 таких центра создано в Академии наук, на базе нашей библиотеки - центр стратегических исследований. Почему это очень важно? То, что информации, как вы знаете, очень много, возникает вопрос, насколько она достоверна, т.е. не просто информация, если я почитал патент, насколько он рабочий, насколько он поддерживается в силе.

Александр Шумилин, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси