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Интеллектуальная собственность - ключевой элемент всех инновационных разработок
Интеллектуальная собственность - ключевой элемент всех инновационных разработок. Об этом говорили на Международной научно-практической конференции "Интеллектуальная собственность в современном мире". В фокусе внимания экспертов из России, Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Азербайджана и Армении вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, борьба с недобросовестной конкуренцией и международное сотрудничество. Сейчас технологии являются драйвером развития всех экономических процессов. Но сегодня мало просто создать, еще необходимо уметь правильно защитить. Для этого в Беларуси выстроено гармоничное законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Только в Академии наук наши ученые делают около 2 тысяч проектов в год. Половина из них сразу получает охранные документы.
В 2021 году правительством утверждена стратегия развития интеллектуальной собственности в Беларуси. Кроме того, НЦИС провел большую работу по формированию законодательной базы. В начале 2023 года принято 2 закона и 3 постановления по совершенствованию вопросов в сфере интеллектуальной собственности. Также ряд постановлений и других правовых актов находится на стадии разработки.
Нельзя развивать науку без получения достоверной информации. Во всемирной организации интеллектуальной собственности реализуется проект по созданию центров поддержки технологий и инноваций. 2 таких центра создано в Академии наук, на базе нашей библиотеки - центр стратегических исследований. Почему это очень важно? То, что информации, как вы знаете, очень много, возникает вопрос, насколько она достоверна, т.е. не просто информация, если я почитал патент, насколько он рабочий, насколько он поддерживается в силе.
Сегодня белорусская Академия наук имеет более 500 патентов и около 600 лицензионных соглашений. Только за последний год получено 160 лицензионных соглашений в области сельского хозяйства на новые сорта растений, саженцы и различные технологии.
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