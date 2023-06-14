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Интеллектуальная собственность - ключевой фактор интеграции на евразийском пространстве
Механизмы интеграции в сфере интеллектуальной собственности в рамках евразийского пространства обсудили участники регионального семинара под эгидой Евразийской патентной организации, Госкомитета по науке и технологиям и Национального центра интеллектуальной собственности. Вызовы, которые усложнены пандемией COVID-19 и санкциями, укрепили экономические и финансовые связи на всей ЕврАзЭС. И здесь особое место и роль интеллектуальной собственности. Эксперты готовы подключаться к решению задач в промышленной кооперации, в развитии общей транспортной инфраструктуры и не только.
Нам нужны новые объекты интеллектуальной собственности, регулируемые на региональном уровне. Нам нужно уйти от имеющихся барьеров территориальной охраны, объектов интеллектуальной собственности даже между нашими республиками, поэтому мы предлагаем создать единый товарный знак на всем евразийском пространстве, единую полезную модель.
Мы занимаемся вопросами совершенствования. Это не просто слова, мы занимаемся совершенствованием законодательства Республики Беларусь, Союзного государства и ЕврАзЭС. В 2022 году в нашей стране принято 2 закона и несколько постановлений. В этом году на согласование - несколько постановлений, которые направлены на совершенствование механизма защиты.
В Несвиже собрали международный опыт экспертного взаимодействия патентных ведомств и практики управления интеллектуальной собственностью. Затрагивали вопросы ответственности за нарушение исключительных прав и использования механизмов защиты товарных знаков.
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