Интеллектуальная собственность - ключевой фактор интеграции на евразийском пространстве

Мы занимаемся вопросами совершенствования. Это не просто слова, мы занимаемся совершенствованием законодательства Республики Беларусь, Союзного государства и ЕврАзЭС. В 2022 году в нашей стране принято 2 закона и несколько постановлений. В этом году на согласование - несколько постановлений, которые направлены на совершенствование механизма защиты.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси