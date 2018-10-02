Интеллектуальное шоу "Я знаю!" продолжится в новом сезоне

Одно из нашумевших проектов прошлого телесезона - интеллектуальное шоу "Я знаю!" - будет продолжен и в этом сезоне. Главные герои - эрудированные и талантливые дети.

Главный медиахолдинг страны и Министерство образования сейчас ведут подготовку ко второму сезону. По итогам первого из 336 детей, которые показали свои знания в разных областях, были определены 7 финалистов. В старшей категории среди 11-классников лучший результат показал воспитанник первой гимназии Бреста Антон Зосимук. Вундеркинд - призер международной олимпиады по географии - лучший ученик страны прошлого года. За достижения и победу в телевизионном конкурсе коллектив гимназии от организаторов проекта "Я знаю!" получил приз - интерактивную панель.