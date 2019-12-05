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Интеллектуальное шоу "Я знаю!" возвращается на "Беларусь 1"
Третьему сезону викторины для самых сообразительных школьников страны быть! Генеральный продюсерский центр Белтелерадиокомпании снимает продолжение проекта "Я знаю!". Игровую площадку построили в стенах "Беларусьфильма". Положение конкурса осталось прежним. Чтобы одержать победу, ребятам нужно правильно отвечать на вопросы ведущих и собрать как можно больше баллов. В битве интеллектов сойдутся разные возрастные категории. Участвуют в игре школьники с 5 по 11 классы.
В эфире "Беларусь 1" проект стартует с параллели пятых классов. Знакомство с новыми героями "Я знаю!" у телезрителей состоится уже в январе.
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