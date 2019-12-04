3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Интеллектуальное шоу "Я знаю!" возвращается на экраны
Генеральный продюсерский центр Белтелерадиокомпанииприступил к съемкам третьего сезона остросюжетной телевикторины
Игровая площадка развернулась в стенах киностудии "Беларусьфильм". По традиции у вундеркиндов есть всего один дубль для того, чтобы заявить о своем интеллектуальном потенциале. Ведь ведущие проекта задают вопросы, не всегда касающиеся школьной программы, они скорее направлены на общие знания и проявляют расширенный кругозор. В битве разумов соревнуются школьники с 5 по 11 классы.
Новых героев телепроекта "Я знаю!" в эфире Беларусь 1 увидим уже в январе
Дмитрий Новик - ведущий интеллектуального шоу "Я знаю!":
"Что касается детей, я продолжаю удивляться тому, какая у них эрудированность. Откуда у них столько знаний в этих маленьких головках. Приятно здесь встречаться, то есть мы уже обсуждали, что первый сезон скорее тестовый для нас самих. Чтобы понять как народу, понравится - не понравится. Во втором сезоне мы уже поняли, что, наверное, хорошо так должно быть. И третий мы уже, наверное, купаемся, расслабляемся, понимаем, что это и зрителю нашему интересно, потому что они же летом звонили. У них каникулы были, но они спрашивали: когда сезон, когда начнем?".
В общей сложности
614 школьников из разных регионов Беларуси, ответив почти на 3 тысячи вопросов.Примечательно, что в финал интеллектуального шоу чаще выходят мальчики.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва