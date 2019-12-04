Интеллектуальное шоу "Я знаю!" возвращается на экраны

Игровая площадка развернулась в стенах киностудии "Беларусьфильм". По традиции у вундеркиндов есть всего один дубль для того, чтобы заявить о своем интеллектуальном потенциале. Ведь ведущие проекта задают вопросы, не всегда касающиеся школьной программы, они скорее направлены на общие знания и проявляют расширенный кругозор. В битве разумов соревнуются школьники с 5 по 11 классы.

"Что касается детей, я продолжаю удивляться тому, какая у них эрудированность. Откуда у них столько знаний в этих маленьких головках. Приятно здесь встречаться, то есть мы уже обсуждали, что первый сезон скорее тестовый для нас самих. Чтобы понять как народу, понравится - не понравится. Во втором сезоне мы уже поняли, что, наверное, хорошо так должно быть. И третий мы уже, наверное, купаемся, расслабляемся, понимаем, что это и зрителю нашему интересно, потому что они же летом звонили. У них каникулы были, но они спрашивали: когда сезон, когда начнем?".