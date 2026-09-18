Интеллектуальные системы для медицины и логистики: расскажем о новых разработках белорусских ученых

Проекты белорусской науки работают на практический результат. Ученые создают новые сорта культур, внедряют цифровые технологии, разрабатывают технику. Только в 2025 году доля экспорта наукоемкой продукции составила 37 %.

Наука работает на все сферы жизни людей. Ежегодно около 300 разработок белорусских ученых внедряется в реальный сектор экономики. Но за этим стоят месяцы, а иногда годы исследований.

Одно из важных направлений - интеллектуальные технологии. Исследователи Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук работают над программой, которая в перспективе будет помогать врачам определять "скрытый язык" дыхания, ухудшение кашля и даже поможет подбирать препараты.

Ахмедхан Раджабов, младший научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

"Когда будет более готовый результат, мы начнем сотрудничать с медицинскими учреждениями для того, чтобы получить обратный отзыв от врачей, специализирующихся на анализе аудио, и тех, кто работает с пациентами, кому требуется часто проверка легких".

Инженерные идеи воплощаются и благодаря молодым ученым. Одна из разработок - в топ-20 на конкурсе стартапов "100 инноваций молодых ученых". Всенаправленное мотор-колесо поможет в промышленной робототехнике, при создании инвалидных колясок, логистических систем.

Артем Радкевич, младший научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

"Несколько таких колес в сборе, минимум 4, могут позволять роботу двигаться в любом направлении без изменения положения его корпуса. Это критично важно для тех применений, где необходимо быстрое перемещение".

В географии сотрудничества ученых - более 90 стран. Беларусь традиционно становится центром для проведения международных встреч, форумов и фестивалей науки.