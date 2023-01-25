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Интеллектуальные баталии в Жодино объединили четыре сотни эрудитов Минской области
Сегодня Жодино стало центром притяжения юных эрудитов со всех уголков столичного региона. Сразу на трех площадках стартовал заключительный областной этап интеллектуальной игры "Молодежный квиз". Проходил финал в трех возрастных группах. Для каждой команды - свой уровень заданий. Формат современной викторины: на один вопрос - минута общего обсуждения. От исторических лиц, событий и дат до изобразительного искусства. Акцент не столько на школьную программу, сколько на логику.
Для делегаций и участников квиза в Жодино подготовили насыщенную программу. "Пионерский тимбилдинг", интерактивные игры, мастер-класс, танцевальный флешмоб и аквагрим. Финал интеллектуального баттла объединил почти четыре сотни активных детей и молодежь Минской области.
В эти дни в областных центрах Беларуси проходят заключительные этапы "Молодежного квиза". Кстати, задания для финалистов в каждом регионе отличаются. Затем победители встретятся уже в республиканском формате, чтобы определить самую сообразительную команду страны.
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