В последнее время активно создаются безлюдные, роботизированные производства, внедряются принципиально новые технологии, позволяющие существенным образом повысить эффективность наших традиционных направлений, начиная от агропромышленного комплекса и заканчивая индустрией 4.0. Все это должно быть использовано для того, чтобы наша страна была конкурентоспособной на внешнем контуре.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси