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Интерактивная карта всех особо охраняемых природных территорий страны появится в Беларуси

Интерактивная карта всех особо охраняемых природных территорий страны появится в Беларуси

В следующем году вБеларуси должна появиться интерактивная карта всех особо охраняемых природных территорий страны. Такую новость сообщила заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Людмила Бартошевич.

"На данный момент прорабатывается вопрос по созданию интерактивной карты с полным нанесением на нее всех особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения. Также там будет множество красивых фотографий не очень известных мест, которые стоит посетить. Уверяю, что для любителей путешествий по нашей стране найдется много новых интересных достопримечательностей. К тому же все будет наглядно и интерактивно, но нужно немного подождать", - БелТА цитирует слова специалиста.

Предположительно, проект будет закончен в 2023 году.

"Главное, что есть задумка, которая реализуется и обязательно будет доведена до конца. Уже проделан большой объем работы, поэтому, возможно, запустим этот проект в следующем году", - уточнила Бартошевич.

Фото:pixabay.com

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