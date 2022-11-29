Интерактивная карта всех особо охраняемых природных территорий страны появится в Беларуси

"На данный момент прорабатывается вопрос по созданию интерактивной карты с полным нанесением на нее всех особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения. Также там будет множество красивых фотографий не очень известных мест, которые стоит посетить. Уверяю, что для любителей путешествий по нашей стране найдется много новых интересных достопримечательностей. К тому же все будет наглядно и интерактивно, но нужно немного подождать", - БелТА цитирует слова специалиста.