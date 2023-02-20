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Интерактивная передвижная выставка "Партизаны Беларуси" открылась в здании Администрации Президента
Подвиг и судьбы в документах: передвижная интерактивная выставка специального проекта "Партизаны Беларуси" открылась в здании Администрации Президента. В 2019 году издательский дом "Беларусь сегодня" совместно с Национальным архивом Беларуси запустил электронную интерактивную базу партизанского и подпольного движения. Ресурс содержит уникальные архивные документы, наградные листы, боевые характеристики, описания боев и сражений партизан, биографии комбригов. Работа по наполнению проекта не прекращается: ежедневно обработку и верификацию проходят около полутора тысяч электронных образцов. На портале уже создано более 200 тысяч персональных электронных карточек. Базу данных дополняют фотографиями и документами из домашних архивов потомки партизан и подпольщиков. На портале появилась кнопка "Я знаю этого человека". Через эту форму можно присылать дополнительные сведения о своих близких.
Портал "Партизаны Беларуси" посетили пользователи из ста стран
Проект "Партизаны Беларуси" держится на верхних строчках поисковых систем не только по прямым запросам, но и по фамилиям партизан, названиям отрядов и бригад. А с момента запуска сайт посетили более 800 тысяч пользователей из ста стран. По итогам прошлого года издательский дом "Беларусь сегодня" совместно с Национальным архивом Беларуси награждены специальной премией Президента "За значительную работу по формированию общественного сознания, популяризацию истории партизанского и подпольного движения Беларуси".
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