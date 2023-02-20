Интерактивная передвижная выставка "Партизаны Беларуси" открылась в здании Администрации Президента

Подвиг и судьбы в документах: передвижная интерактивная выставка специального проекта "Партизаны Беларуси" открылась в здании Администрации Президента. В 2019 году издательский дом "Беларусь сегодня" совместно с Национальным архивом Беларуси запустил электронную интерактивную базу партизанского и подпольного движения. Ресурс содержит уникальные архивные документы, наградные листы, боевые характеристики, описания боев и сражений партизан, биографии комбригов. Работа по наполнению проекта не прекращается: ежедневно обработку и верификацию проходят около полутора тысяч электронных образцов. На портале уже создано более 200 тысяч персональных электронных карточек. Базу данных дополняют фотографиями и документами из домашних архивов потомки партизан и подпольщиков. На портале появилась кнопка "Я знаю этого человека". Через эту форму можно присылать дополнительные сведения о своих близких.