Интерактивная программа в Музее истории Великой Отечественной войны

Большое количество увлекательных интерактивных зон, много призов и сувениров ожидает посетителей и в Музее истории Великой Отечественной войны. Специальную интерактивную программу организовали ко Дню танкиста. Гостям предоставят возможность изнутри осмотреть фюзеляж и кабину легендарного самолета Ли-2. Кроме того, посетители ознакомятся с танками и противотанковым вооружением и станут свидетелями великих сражений. Также тут организована интерактивная зона "Стрелковое оружие", а юных посетителей ждут в мастерской "Пластилиновая живопись".