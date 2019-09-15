ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Интерактивная программа в Музее истории Великой Отечественной войны

Большое количество увлекательных интерактивных зон, много призов и сувениров ожидает посетителей и в Музее истории Великой Отечественной войны. Специальную интерактивную программу организовали ко Дню танкиста. Гостям предоставят возможность изнутри осмотреть фюзеляж и кабину легендарного самолета Ли-2. Кроме того, посетители ознакомятся с танками и противотанковым вооружением и станут свидетелями великих сражений. Также тут организована интерактивная зона "Стрелковое оружие", а юных посетителей ждут в мастерской "Пластилиновая живопись".

Фестиваль в парке Победы

Изображение

А в парке Победы до позднего вечера гостей города ожидает много интересного на фестивале "День танкиста", включая концерт групп "Звери", "Вопли Видоплясова" и легендарных американцев The Offspring.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все