Выставке уже два года, она побывала и в крупных областных центрах, с прошлого года начали в высших учебных заведениях. На выставке мы представляем лишь маленькие крупицы личных историй партизан

Иван Синичкин, заместитель директора - главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня"