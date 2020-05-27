Интерактивную карту мест сбора мусора создали в Минске

Разработчик - Центр информационных технологий столичной мэрии, а доступ к ресурсу появится в ближайшее время. С помощью нового системного продукта у горожан будет возможность видеть ближайшие контейнерные площадки и места сбора вторресурсов. Кроме того, минчане смогут ознакомиться с графиком вывоза мусора из каждой конкретной точки, найти заготовительные пункты, куда можно сдать отходы, а также узнать режимы их работы.

Ожидается, что со временем на карте можно будет посмотреть и актуальные расценки заготовительных пунктов. Минчане смогут выбрать не только наиболее удобно расположенный пункт, но и самую привлекательную цену.