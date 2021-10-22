Интерактивную карту с адресами пунктов вакцинации разработали в Минске

Волонтеры профилактической акции напоминают о мерах безопасности в многолюдных местах. В ней участвуют представители БРСМ. Минчанам предлагают познакомиться с интерактивной картой, на которой указаны локации пунктов вакцинации. Скачать ее на телефон можно с помощью QR-кода. Ежедневно более пяти десятков участников волонтерского движения "Доброе сердце" раздают около трех тысяч информационных брошюр.