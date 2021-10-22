ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Интерактивную карту с адресами пунктов вакцинации разработали в Минске

"Ковид-патруль" продолжается в крупных торговых центрах столицы.

Волонтеры профилактической акции напоминают о мерах безопасности в многолюдных местах. В ней участвуют представители БРСМ. Минчанам предлагают познакомиться с интерактивной картой, на которой указаны локации пунктов вакцинации. Скачать ее на телефон можно с помощью QR-кода. Ежедневно более пяти десятков участников волонтерского движения "Доброе сердце" раздают около трех тысяч информационных брошюр.

Сделать прививку в Минске можно не только в торговых центрах и медучреждениях, но и в территориальных центрах соцобслуживания населения, на предприятиях и некоторых станциях метро.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все