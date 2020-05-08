Интерактивную площадку-самолет откроют завтра в столице

Самолет Ли-2 "приземлился" на проспекте Победителей - на территории Музея Великой Отечественной войны. Завтра он превратится в интерактивную площадку. Здесь можно будет пройти квест с тематическими заданиями. А после посетить борт самолета, заглянуть в кабину экипажа и сделать памятный фотоснимок. Кстати, именно на самолете этой модели из Германии в Москву доставили Знамя Победы. А вот Лошицкий парк стал одной из остановок этого маршрута.

Планируется, что интерактивная площадка будет работать до осени.



