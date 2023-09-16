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Интерактивные локации, фестивали, мастер-классы - Гомель празднует 881-й день рождения
16 сентября Гомель ярко и зажигательно отметил 881-й день рождения. С самого утра до позднего вечера горожане пели, танцевали, мерялись силой и талантами, креативили и наслаждались атмосферой одного на всех праздника. Организаторы постарались сделать программу максимально разнообразной и запоминающейся.
Наиболее яркие моменты собрала корреспондент АТН Наталья Игнатенко.
В самом сердце восточной цивилизации без малого 9 столетий тому назад на реке Гомеюк возник город с удивительной историей и людьми. Сменялись эпохи и поколения, но неизменным оставалось желание горожан сделать любимый город лучше и краше. В день рождения Гомель при полном параде, во всей красе: спортивный, культурный, исторический. Музей под открытым небом для любителей заглянуть в глубь веков.
По традиции центр города над Сожем превратился в одну большую праздничную площадку. Посмотретьбыло на что. Сотни захватывающих и увлекательных локаций: выступления музыкантов и спортивные состязания, площадки красоты и маскарады костюмов, фотозоны и интерактив.
Огромное количество ярких, необычных инсталляций, выставок, которые позволяют гомельчанам насладиться праздником - Днем города. Ведь Гомель - это источник энергии.
Приготовлены игры для деток, развлекать будем, будем стараться. Все для города! Настроение супер!
Пусть наш любимый родной город процветает, всем здоровья, настроения! Любимый город, с праздником!
Кажется, таким торжественным и пышным Гомель никогда еще не был. Горожане удивляли и удивлялись. Впервые по центральным улицам проехала стилизованная колонна техники.
Чтобы каждый нашел занятие по душе, организаторы предложили целую палитру активностей. Можно было проявить креатив или померяться силой. И пока взрослые демонстрировали физическую форму и волевые качества, детвора вдоль и поперек изучала байки.
Красивая мотовыставка и красивый парад. Мы ехали через весь город, жители нам сигналили. Вообще шикарно! Сегодняшняя акция - это наш подарок нашему солнечному, замечательному городу, подарок от всех мотоциклистов. Сегодня все прекрасно, солнечно!
Море позитива, ярких красок, красивой музыки и вкусной еды. Разгуляться былогде. На площадке у Ледового дворца можно было заработать фесткоины, обменять их на продукты и заодно отведать отменные блюда из теста. Профессионалы делились секретами виртуозного приготовления пельменей. Гомель отмечал881-й день рождения вкусно, громко и феерично.
Отныне всех гостей города на въезде в областной центр на трассе М-5 будет встречать величественная рысь. Это подарок не только для жителей Гомеля. Ночью скульптура подсвечивается цветами государственного флага. Гомельчане уверены: рысь станет городским талисманом на удачу.
Кульминация праздничного дня - фейерверк, которыйраскрасилнебо надгородом. Эмоций, впечатлений и воспоминаний должно хватить на год вперед.
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