Интерактивные локации, фестивали, мастер-классы - Гомель празднует 881-й день рождения

16 сентября Гомель ярко и зажигательно отметил 881-й день рождения. С самого утра до позднего вечера горожане пели, танцевали, мерялись силой и талантами, креативили и наслаждались атмосферой одного на всех праздника. Организаторы постарались сделать программу максимально разнообразной и запоминающейся.

Наиболее яркие моменты собрала корреспондент АТН Наталья Игнатенко.

В самом сердце восточной цивилизации без малого 9 столетий тому назад на реке Гомеюк возник город с удивительной историей и людьми. Сменялись эпохи и поколения, но неизменным оставалось желание горожан сделать любимый город лучше и краше. В день рождения Гомель при полном параде, во всей красе: спортивный, культурный, исторический. Музей под открытым небом для любителей заглянуть в глубь веков.

По традиции центр города над Сожем превратился в одну большую праздничную площадку. Посмотретьбыло на что. Сотни захватывающих и увлекательных локаций: выступления музыкантов и спортивные состязания, площадки красоты и маскарады костюмов, фотозоны и интерактив.

Огромное количество ярких, необычных инсталляций, выставок, которые позволяют гомельчанам насладиться праздником - Днем города. Ведь Гомель - это источник энергии. Гомельчане поделилисьвпечатлениями

Приготовлены игры для деток, развлекать будем, будем стараться. Все для города! Настроение супер! Гомельчане поделилисьвпечатлениями

Пусть наш любимый родной город процветает, всем здоровья, настроения! Любимый город, с праздником! Гомельчане поделилисьвпечатлениями

Кажется, таким торжественным и пышным Гомель никогда еще не был. Горожане удивляли и удивлялись. Впервые по центральным улицам проехала стилизованная колонна техники.

Чтобы каждый нашел занятие по душе, организаторы предложили целую палитру активностей. Можно было проявить креатив или померяться силой. И пока взрослые демонстрировали физическую форму и волевые качества, детвора вдоль и поперек изучала байки.

Красивая мотовыставка и красивый парад. Мы ехали через весь город, жители нам сигналили. Вообще шикарно! Сегодняшняя акция - это наш подарок нашему солнечному, замечательному городу, подарок от всех мотоциклистов. Сегодня все прекрасно, солнечно! Николай Потапенко, руководитель объединения "Авто-Мото Друзья"

Море позитива, ярких красок, красивой музыки и вкусной еды. Разгуляться былогде. На площадке у Ледового дворца можно было заработать фесткоины, обменять их на продукты и заодно отведать отменные блюда из теста. Профессионалы делились секретами виртуозного приготовления пельменей. Гомель отмечал881-й день рождения вкусно, громко и феерично.





Отныне всех гостей города на въезде в областной центр на трассе М-5 будет встречать величественная рысь. Это подарок не только для жителей Гомеля. Ночью скульптура подсвечивается цветами государственного флага. Гомельчане уверены: рысь станет городским талисманом на удачу.