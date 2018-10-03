Школам, где учатся победители шоу "Я знаю!", Белтелерадиокомпания вручила интерактивные панели

Интерактивную панель нового поколения представители Белтелерадиокомпании вручили Толочинской школе № 2, где учится шестиклассник Тимофей Споткай, и гомельской школе № 19. Ее учащийся Даниил Голушко среди восьмиклассников стал победителем телепроекта.

Напомним, премьера интеллектуального шоу "Я знаю!" состоялась в прошлом телесезоне. Тогда участие в передаче приняли 336 школьников со всей страны. На протяжении 33 выпусков они отвечали на сложнейшие вопросы. В итоге были отобраны семеро сильнейших.

Среди них и Даниил Голушко, постоянный участник олимпиад. Сегодня он учащийся 9-го класса, в будущем мечтает стать гейм-дизайнером, изучать искусственный интеллект, а в ближайшее время - снова побороться за звание победителя телешоу "Я знаю!".