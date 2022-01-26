Уроки безопасности от спасателей для воспитанников патриотических клубов столицы.Интерактивные учения прошли на базе оздоровительного центра "Лидер". Сотрудники МЧС вместе со школьниками вспомнили основные правила безопасного поведения в быту, а также во время чрезвычайных ситуаций - задействовали спецтехнику и кинологическую службу. Новые навыки отработали на практике - самостоятельно потушили пожар.



Впервые смена "Академия мужества" собрала более полуторы сотни школьников и участников военно-патриотических клубов столицы "Рысь", "Гранит" и "Отвага". Организовать насыщенную программу в оздоровительном центре помогают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и военнослужащие.