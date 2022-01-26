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Интерактивные учения прошли на базе оздоровительного центра "Лидер"
Уроки безопасности от спасателей для воспитанников патриотических клубов столицы.Интерактивные учения прошли на базе оздоровительного центра "Лидер". Сотрудники МЧС вместе со школьниками вспомнили основные правила безопасного поведения в быту, а также во время чрезвычайных ситуаций - задействовали спецтехнику и кинологическую службу. Новые навыки отработали на практике - самостоятельно потушили пожар.
Впервые смена "Академия мужества" собрала более полуторы сотни школьников и участников военно-патриотических клубов столицы "Рысь", "Гранит" и "Отвага". Организовать насыщенную программу в оздоровительном центре помогают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и военнослужащие.
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