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Интерактивный передвижной музей "Поезд Победы" до 13 июня в столице, далее экспозиция отправится по городам Беларуси
Трехмерные панорамы, виртуальная реальность и мультимедийное сопровождение. В столицу на станцию Минск-Пассажирский накануне прибыл передвижной музей "Поезд Победы".
Уникальная экспозиция, организованная Белорусской железной дорогой совместно с ОАО "Российские железные дороги" основана на эффекте присутствия. Девять вагонов состава посвящены различным тематикам. Подвигам защитников Брестской крепости, условиям содержания в концлагерях, жизни простого народа и, конечно же, Великой Победе. В экспозиции использованы объемный звук, спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, трехмерная графика. Посетители получают аудиогид, где рассказ ведется от лица юной машинистки Лидии, судьба которой олицетворяет судьбу белорусского народа.
Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске:
76 лет прошло с тех пор, как окончилась война. Меняются поколения, и эстафету памяти берет молодежь в свои руки. Молодежная политика Союзного государства направлена на укрепление традиционных ценностей, на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. В рамках СГ есть огромный опыт обмена практиками и, конечно же, российский проект "Поезд Победы" - это не только передвижной музей, это не только уникальная экспозиция, это платформа гражданско-патриотического воспитания
До конца недели поезд будет находиться в Минске, далее экспозиция отправится по городам Беларуси: в Оршу, Витебск, Полоцк, Гродно. Показ завершится в Могилеве в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Посещение экспозиции осуществляется по пригласительным билетам.
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