Интерактивный передвижной музей "Поезд Победы" до 13 июня в столице, далее экспозиция отправится по городам Беларуси

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске:

76 лет прошло с тех пор, как окончилась война. Меняются поколения, и эстафету памяти берет молодежь в свои руки. Молодежная политика Союзного государства направлена на укрепление традиционных ценностей, на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. В рамках СГ есть огромный опыт обмена практиками и, конечно же, российский проект "Поезд Победы" - это не только передвижной музей, это не только уникальная экспозиция, это платформа гражданско-патриотического воспитания