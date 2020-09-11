"Азбука безопасности" в QR-коде! Интерактивный плакат для изучения дорожных знаков разработали в столице. Пилотный проект презентовали для учеников начальных классов средней школы № 105. Получить описание дорожного знака можно с помощью приложения на мобильном телефоне.Сейчас аудиоверсии доступны более чем для 30 дорожных знаков - при этом работа над проектом продолжается.



