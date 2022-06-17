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Интерактивный урок безопасности для школьников провели представители ГАИ вместе с байкерами
С учениками летнего лагеря на базе 67-й школы сотрудники мотопатруля ГАИ столицы поделились полезными советами. Детям рассказали об устройстве мотоциклов, об их технических характеристики и о том, как избежать встреч со скоростными двухколесными на проезжей части и не допустить аварийных ситуаций. Мероприятие приурочили к Международному дню мотоциклиста.
В этом году на дорогах Минска уже произошло четыре ДТП с участием мотоциклистов. Причинами аварий становятся как нарушение скоростного режима со стороны байкеров, так и беззаботность других участников дорожного движения: невнимательность пешеходов на зебре и переход дороги в ненадлежащих местах.
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