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Интерактивный урок истории под открытым небом к юбилею Великой Победы провели в Станькове

В партизанском лагере сделали сразу несколько локаций - землянки, медсанчасть, радиоточку, полевой кинотеатр. И все для того, чтобы молодое поколение могло узнать больше о партизанском движении в Беларуси.

Также в Станьково передали копию знамени партизанской бригады "Пламя". Его оригинал хранится в фондах Музея Великой Отечественной войны.

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