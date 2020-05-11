Интерактивный урок истории под открытым небом к юбилею Великой Победы провели в Станькове

В партизанском лагере сделали сразу несколько локаций - землянки, медсанчасть, радиоточку, полевой кинотеатр. И все для того, чтобы молодое поколение могло узнать больше о партизанском движении в Беларуси.



Также в Станьково передали копию знамени партизанской бригады "Пламя". Его оригинал хранится в фондах Музея Великой Отечественной войны.



