Принцип справедливости является фундаментом в нашей Конституции. Сейчас идет подготовка к референдуму. Участковые комиссии уже сформировали списки избирателей и приступают к дежурствам на участках. В будни с 17:00 до 19:00 каждый избиратель сможет прийти на участок и узнать о том, как и где отдать свой голос за поправки в Основной закон. Кроме того, члены участковых комиссий разъяснят, кто может проголосовать на дому, как быть людям с ограниченными возможностями.

Параллельно продолжается и диалог белорусов с властью. Масштабы интересующих тем растут. Ответы на вопросы искала и Юлия Рубцова.

Интерес к конституционной реформе с приближением референдума растет, особенно это чувствуется в больших коллективах, где на диалоговых площадках разворачиваются целые дискуссии. А также там, где «патриотизм» не просто громкое слово. Люди в погонах к политическому событию готовятся особенно и точно знают, зачем идти на референдум.

Мы ощущаем в последние годы постоянное давление на Беларусь. В дополнениях и поправках в Конституцию мы видим изменения в структуре государственного управления. Если Конституция будет принята, мы будем еще больше защищены от внешних и внутренних угроз. Александр Матецкий, военный комиссар Молодечненского и Воложинского районов Минской области





Уже скоро каждому белорусу предстоит ответить на важный вопрос - принимаете ли вы поправки в Конституцию? А пока вопросы задают избиратели. И их структура с начала года заметно изменилась: меньше спрашивают о деталях или отдельных положениях проекта, больше о глобальном, как и когда поправки повлияют на благополучие людей. Это и понятно, ведь сами граждане проявили немало инициативы, чтобы Основной закон отвечал запросу общества.









Те предложения, которые вносились в январе-декабре, они аккумулированы. Это порядка 9 тысяч предложений, разных, но радует то, что почти 99 % - это поддержка тех норм и изменений в нашей Конституции. Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси





Пока продолжается диалог белорусов с властью, не прекращается и организационная работа, сегодня, например, уже приступили к дежурствам члены участковых избирательных комиссий. Каждый избиратель может прийти и узнать, включили ли его фамилию в список избирателей. А до 16 февраля все избиратели получат сообщения о месте и времени проведения голосования.

Факт В Беларуси сформировали 5510 участков для голосования. В составе комиссий под 60 тысяч человек.

Это точно люди "не из робкого десятка", говорит председатель участковой комиссии в Молодечно. Немалый вес ответственности добавляет общественно-политическая обстановка.



Василий Малиновский в процессе избирательном человек не новый, выдвигался от "Белой Руси". Кстати, в Молодечно больше всего своих представителей выдвинули именно общественные организации.





Основную массу составляют представители общественных объединений, 44 % представители от граждан и 4,5 % представители трудовых коллективов. Ирина Недвецкая, председатель Молодечненской районной комиссии по референдуму





К нынешней политической кампании и тем, кто участвует в ее организации и проведении, действительно внимание особое. Но поводов для беспокойства нет. Сегодня обстановка спокойная и управляемая. Это подчеркнул во время встречи с активом Могилевской области и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.