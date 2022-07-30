Интерес к вторичке растет. Эксперты рассказали, что происходило на рынке недвижимости в июле

В июле столичный рынок недвижимости окончательно стабилизировался, в том числе и из-за того, что продавцы перестали ждать повышения цен, которое бы позволило им дороже реализовать свои квартиры. Дальнейшее развитие событий спрогнозировали эксперты популярных агентств недвижимости, сообщает агентство "Минск-Новости".



Заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Твоя столица" Андрей Чернышев отмечает: в уходящем месяце активность на рынке недвижимости оставалась высокой, поэтому не исключено, что июль повторит рекордные показатели июня (по предварительным данным Национального кадастрового агентства, по состоянию на 28 июля в столице зафиксировано 1212 сделок купли-продажи; по итогам июня этот показатель составил 1485 сделок), сообщают Минск

"Дело в том, что продавцы стали понимать: надежды на повышение цен не оправдаются. Еще в прошлые месяцы нам приходилось объяснять им, что повышение цены не приведет к сделке, ведь, как только цена повышается, покупателей становится меньше, или же они приходят, но начинают торговаться. Сейчас продавцы убедились в этом на практике и приняли факт. От этого и сделки пошли активнее," - комментирует специалист.

Он также обращает внимание, что в июле покупатели продолжили интересоваться вторичками с аккуратным ремонтом - такие объекты находятся на пике спроса с апреля. А вот если в квартире нет ремонта и выглядит она "очень уставшей", продавцу придется существенно уступить в стоимости, иначе жилье не продастся.

Кроме того, популярностью начали пользоваться квартиры в хрущевках и брежневках (раньше наибольший интерес покупатели проявляли к жилью в панельных домах 80-90-х годов постройки).

Сколько стоят самые дешевые квартиры на рынке

По словам эксперта, на рынке еще можно найти однушки стоимостью чуть более 30 тыс. долларов, но они будут требовать масштабного и дорогого ремонта.

"Такие предложения не задерживаются на рынке, но не сказать, что их разбирают как горячие пирожки. Конечно, всех привлекает возможная цена покупки, но когда человек приходит смотреть и понимает, что масштаб предстоящего ремонта выглядит, грубо говоря, как снести эту квартиру и построить новую, то задумывается, может быть рациональнее выбрать другой, более дорогой, но при этом более ухоженный вариант," - рассказывает А. Чернышев.

Почему снизился спрос на новостройки

Еще одна тенденция последних месяцев - уменьшение интереса к новостройкам. Как отмечает А. Чернышев, некоторые покупатели начали относиться к ним "с легким опасением", задаваясь вопросами о сроках окончания строительства и сдачи домов в эксплуатацию.

На этом фоне хрущевки и брежневки после капитального ремонта становятся для покупателей все более привлекательными. Почему так?

"Многие квартиры имеют уже второго или третьего владельца, который делал там аккуратный ремонт - в квартирах может быть вполне уютно. Еще один плюс - малоэтажная застройка, при которой нет эффекта муравейника, - рассказывает специалист. - Во дворах есть детские площадки и парковки. Да, они не такие современные, как в Новой Боровой, но там всегда будет место".

Замначальника также подчеркивает, что хрущевки можно найти практически в любом микрорайоне, а цены на них остаются вполне доступными для большинства покупателей.





По словам заместителя директора компании "Авангард Недвижимость" Александра Лазарева, в июле на столичном рынке недвижимости возросло число иностранцев (в большинстве своем это россияне, которые покупают не самые дешевые объекты) и иногородних покупателей.

"Минск для них стал более доступным: новостройку в "Минск Мире" можно купить с "квадратом" за тысячу долларов - это не сильно отличается от "квадрата" в Гродно или Гомеле, где метр обойдется в 800 долларов, " - объясняет специалист появление покупателей из других городов.

Также спрос на рынке недвижимости в этот период традиционно начинают создавать родители, покупающие жилье для детей-студентов: тренд распространяется как на абитуриентов из регионов, так и на минчан, начинающих самостоятельную жизнь.