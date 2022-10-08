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Интересно посмотреть, как это будет реализовываться - Тимур Шафир о директиве "О недопустимости роста цен" в Беларуси

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, отвечая на вопрос, возможно ли проведение политики недопустимости роста цен на территории РФ, отметил, что эта мера, безусловно, находит оклик не только у граждан России, но и у других регионов. "Здесь я бы прогнозировал очень осторожно, даже исходя из количества населения, из масштабов территорий, т.е всех сравнительно качественных анализов, которые возможно провести, я не уверен, что такая директива сработает моментально на территории РФ и она возможна сейчас в принципе, - считает секретарь Союза журналистов. - Но будет интересно посмотреть, как это будет реализовываться в короткой перспективе и длинной".


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