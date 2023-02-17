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Интересные решения для оформления ванной комнаты - советы дизайнера
Факт
К интерьеру ванной комнаты в постсоветских странах всегда относились без особого внимания. Но в последние годы люди хотят видеть нечто большее, чем просто одинаковую плитку от потолка до пола. О самых интересных решениях для интерьера ванной комнатырассказалдизайнер Александр Кузнецов. Советы дизайнера публикует sb.by.
Классический прием - темный низ, светлый верх - уходит в прошлое.
"Возможно, вы со мной не согласитесь по многим пунктам. И не стоит бежать и ломать все, делать новое в соответствии с трендами. Все советы - скореепредложение на будущеео том, какой интерьер сделать, чтобы он был актуален долгие годы. Ванная - не та комната, где можно быстро все освежить. Вот в спальне легко переклеить обои или перекрасить стены. Переделка ванной комнаты обойдется дорого и продлится долго. Искорее всего, без помощи специалистов вы не обойдетесь", - отметил Александр Кузнецов.
Основные тренды для ванной комнаты последних лет
Плитка не до потолка, покраска стен, оклейка обоями, отдельно стоящие ванны, душевые плоские поддоны, душевые ограждения, стеклянные перегородки, встроенные бачки для унитазов (инсталляция), подвесные унитазы, биде, гигиенический душ, отдельные постирочные комнаты, применение постеров и картин, красивые люстры и бра.
Дизайнер не рекомендует укладывать плиткой стену от потолка до пола, делать бордюры и декоры, панно из плитки. Специалист призвал отказаться от потолков из пластика и алюминиевых панелей.
"Самое главное правило - всегда начинайте с унитаза. Он должен быть максимально приближен к канализационному стояку и не может располагаться дальше метра от него. Также не делаем более одного заворота трубы. Как только вы решили, куда ставить унитаз, займитесь другой сантехникой и оборудованием", - подвел итог Александр Кузнецов.
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