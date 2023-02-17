Интересные решения для оформления ванной комнаты - советы дизайнера

К интерьеру ванной комнаты в постсоветских странах всегда относились без особого внимания. Но в последние годы люди хотят видеть нечто большее, чем просто одинаковую плитку от потолка до пола. О самых интересных решениях для интерьера ванной комнатырассказалдизайнер Александр Кузнецов. Советы дизайнера публикует sb.by.



Классический прием - темный низ, светлый верх - уходит в прошлое.

"Возможно, вы со мной не согласитесь по многим пунктам. И не стоит бежать и ломать все, делать новое в соответствии с трендами. Все советы - скореепредложение на будущеео том, какой интерьер сделать, чтобы он был актуален долгие годы. Ванная - не та комната, где можно быстро все освежить. Вот в спальне легко переклеить обои или перекрасить стены. Переделка ванной комнаты обойдется дорого и продлится долго. Искорее всего, без помощи специалистов вы не обойдетесь", - отметил Александр Кузнецов.

