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Интересные события западного региона
В Островце введена в строй первая очередь районной клинической больницы. 13 отделений, которые расположены в трех корпусах, готовы принять первых пациентов. Благодаря безвизовому режиму в Гродно активно развивается медицинский туризм. И в Слониме проведут массовую тепловую модернизацию жилых домов. Об этом и других интересных событиях западного региона - далее в дайджесте.
Рассказывает Юрий Карнелович.
Строительство регионального медицинского центра в Островце почти завершено
В городе атомщиков уже открыли первую очередь районной клинической больницы. Первых пациентов приняли 13 отделений, которые разместились в трех корпусах. В том числе кардиологическое, акушерско-гинекологическое и межрайонный центр лучевой диагностики. Целиком строительство клиники завершится в июле этого года.
В Гродно активно развивается медицинский туризм
Гости из ближнего зарубежья едут в город за доступным и качественным лечением. Только с начала года такие услуги получили более 400 человек. Это на 100 больше, чем за аналогичный период 2019-го. Развитие такого туристического направления стало возможным благодаря действию на территории региона безвизовой зоны для граждан более чем из 70 стран мира. Наиболее востребованными считаются диагностические исследования, офтальмология и стоматологические услуги.
Слоним стал первым городом в Гродненской области, где массово проведут тепловую модернизацию жилых домов
Работы запланированы сразу на 250 объектах. Проект международный, в его финансировании примут участие Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Глобальный экологический фонд. Замена окон и дверей, утепление цокольных помещений, термореновация, внедрение рекуператоров тепла - необходимость таких работ будут определять сами собственники квартир.
Строительство теннисного центра в городе над Неманом начнется в апреле бегущего года
Это будет современный комплекс, в котором можно тренироваться и проводить турниры в течение всего года. Также запланировано строительство многочисленных подсобных помещений. В гродненской школе тенниса занимаются 150 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Воспитанники не единожды становились призерами юниорских республиканских и международных соревнований. Первые турниры на крытых кортах пройдут уже в конце 2020 года.
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