Интересы и мир. Эксперт о переговорах между США и Россией в Мюнхене

Внимание всего мира приковано к Мюнхенской конференции по безопасности.

Москва и Вашингтон после телефонного разговора глав США и России формируют команды для возобновления двустороннего диалога. 14 февраля они встретятся на полях саммита в Германии, об этом заявил американский президент. Трамп также сообщил, что к участию приглашены и представители Украины.

На следующей неделе контакты по урегулированию украинского конфликта планируются в Саудовской Аравии. По словам Трампа, стороны уже значительно продвинулись по данному вопросу.

В Киеве заявили, что Украина не станет участвовать во встрече с российскими представителями на конференции по безопасности в Мюнхене. Сначала, как сообщили в Киеве, они должны провести переговоры с США, к обсуждению нужно привлечь Европу, а затем уже обсуждать согласованную общую позицию с Москвой.

Есть ли надежда на то, что в Мюнхене начнется диалог? Ответ на этот вопрос в студии "Первого информационного" дал Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

По его мнению, в Мюнхене будут определены предварительные условия для начала переговорного процесса, т.к. сам переговорный процесс будет очень сложным, учитывая, что завязаны интересы США, России и Евросоюза. Интересы Беларуси тоже представлены в этом процессе.

"Хотелось бы, чтобы интересы Беларуси тоже были учтены в ходе этих переговоров. Т.к. Беларусь и Российская Федерация действуют в рамках Союзного государства, наши интересы в любом случае будут защищены в ходе этих переговоров", - отметил Дьяченко.