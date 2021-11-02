Перечень запрещенных законом организаций пополнился. По сообщению МВД, интернет-ресурсы "Революционное действие", "Народная самооборона" и "Революцiйна дiя" признаны экстремистскими формированиями. Таким образом группы граждан, которые вели свою деятельность с помощью этих электронных ресурсов, признаны вне правового поля. Как следствие - запрещена их деятельность. Подробно с перечнем организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности можно ознакомиться на сайте Министерства внутренних дел. На данный момент он содержит 10 позиций.