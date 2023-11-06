Интернет взорвался комментариями после заявления украинской "мадам замминистра", что "защищать Украину придется всем"

Исход военного противостояния на Украине становится для западных спонсоров киевского режима все более очевидным. После провала в битве за Артемовск и неудавшегося контрнаступления неясно, выдержит ли Украина еще одно поражение, замечает гонконгская "Азия Таймс". Американский журнал The National Interest прямо пишет, что Киеву все равно придется подписать мир, только на худших условиях, чем можно было раньше. "У США появился удобный предлог бросить Украину", - сообщает шведское SwebbTV. Сама Украина пока еще хорохорится и говорит о больших и малых "перемогах". При этом Киев решил взять на вооружение принцип "кто не спрятался, я не виноват" - и отправить на фронт каждого. В середине октября замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила с экрана: "Защищать Украину придется всем: государство сможет найти людей, которых нет в реестрах военнообязанных". И распахнула тем самым сущий ящик Пандоры. Об этом - новый выпуск авторской программы Максима Осипова "ПЛОщадка".

Во что превращается страна, избравшая коррупцию, декоммунизацию и путь в Европу своим государственным курсом.

После заявления украинской "мадам замминистра" - "Защищать Украину придется всем" - в украинском Телеграме загрохотало, как под Авдеевкой. И комментарии полетели не менее токсичные, чем американские заряды. Приведу лишь некоторые, самые пристойные.

"Вот и вспомнило про нас государство. А кто-то жаловался, что не думает про нас наша власть"

"Наталья Калмыкова тоже будет защищать страну?"

"Если дойдет до того, что каждому придется защищать страну, это будет уже без 5 минут крах государства"

"А где ее муж и дети? Если они на фронте, тогда и я готов идти"

"Будем обязательно, только решим мы сами, а не за нас"

"Ждем ее в окопе"

"А ее деточки и муж за границей стопроцентно"

"А где ее муж, брат, отец, сват и т.д.?"

"Ок, главное, чтобы прокурорам, судьям и их сынкам не удалось избежать. Ну и "95-му кварталу" само собой"

"Где таких дур понабирали? По объявлению?"

"Пойду, только если в один взвод с сыном Данилова и другими детками "зеленых"

"Вроде Арестович говорил то же самое - и его захейтили"

"А ты кто такая, что ты будешь за меня решать?"

"Иди, защищай! Сидит, шалава, ухмыляется…"

"Сидеть и языком чесать может каждый. Пойди, подай пример, если умная такая"

"Пусть расскажет, как они FPV-дроны закупают"

"Воевать за такую страну, которая вся в коррупции и беззаконии?"





Повторю, это самые пристойные комментарии украинцев. На одном из самых проукраинских и русофобских ресурсов. Причем отдельные реплики более чем показательны.

"Вот и вся солидарность. Мне кажется, в Украине реальных патриотов - процентов 20 населения. Остальные сидят и ждут, когда им хоть какие крошки посыпятся американского пирога".

"Лично я буду стрелять в тех, кто даст мне оружие. А ночью подорву блиндаж и сдамся при первой возможности. Сами воюйте, а у меня нет, кого и что защищать".

"Невооруженным глазом видно, как Зе уничтожает украинцев "до последнего украинца".

"Если вы не в состоянии победить методами НАТО и оружием НАТО, победить дедовскими методами загона биомассы на мины тоже не выйдет".

"А где дети наших чиновников? Сынок мэра Ужгорода рассекает по городу на элитном "порше" и в Бахмут не собирается. Так же и другие".

"Иногда мне кажется, что "защищать страну" из их уст - это защищать их медом намазанные рабочие места. Их меньше всего интересует страна, интерес только в том, как побольше украсть".

"Мои дети родятся в другой стране, и будут жить очень далеко отсюда. И я им запрещу даже знать слово "Украина", чтоб они не додумались сюда приехать".

Цитировать потенциальных "захысников" можно еще долго. Да, были и призывы проявить патриотизм, идти на фронт. Их авторы услышали о себе также много интересного. Но у нас чистая "Площадка", а не подворотня Верховной рады. А потому скажу одно.

Вы взяли курс на разрыв славянского единства и простого добрососедства!

Вы соблазнились тлетворным духом западных ценностей!

Вы положили нацизм и коррупцию в основу своей политики!

Тогда не забывайте и многовековую украинскую же мудрость: