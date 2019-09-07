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Интернет заполоняют праздничные кадры из Бреста
В объективы горожан попадают улицы, лучезарные мимы. Атмосферу волшебства по всему городу создают и герои сказок. Маги и колдуньи приветствуют гостей и местных жителей, а также с радостью позируют для фото.
Поздравить юбиляра приезжают семьи из разных уголков Беларуси и зарубежья. Уют и тепло города нравятся и малышам. Дети активно принимают участие в праздничных играх и развлечениях. А также не забывают про веселые фотозоны.
Без внимания не остались и концерты. Более 10 тысяч человек собрал музыкальный фестиваль "Город света". Поздравить Брест с тысячелетием приехал известный певец Джесси Кэмпбелл. Поклонники не упустили возможность познакомиться с артистом и, конечно, сделать фото на память.
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