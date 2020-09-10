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Интервью Александра Лукашенко российским СМИ обсудили в студии Владимира Соловьева

Известный политический деятель, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который присутствовал на встрече с белорусским лидером, поделился впечатлениями от мероприятия и поездки в Минск в целом, обращая внимание на то, что уже когда-то бывал в Беларуси.


Интервью Президента Беларуси ведущим российским СМИ

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