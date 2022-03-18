3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Интервью Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS цитируют в мире
Широкой публике доступны пока лишь небольшие фрагменты интервью Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS. Ключевая тема - ситуация в Украине и пути ее решения. Эта встреча продолжила череду откровенных бесед с зарубежными журналистами, которым дана уникальная возможность узнать все из первых уст и самостоятельно разобраться в море фейков, утопивших западные медиа. Журналиста TBS Шигенори Канехиру в Стране восходящего солнца знают как ведущего "Специальных репортажей". В разные годы он возглавлял бюро телеканала в Москве, Вашингтоне и Нью-Йорке и брал интервью у мировых лидеров, в том числе Советского Союза, Афганистана и Республики Корея.
Что ответил Президент Беларуси на десяток острых вопросов? Смотрите в субботу, 19 марта, на "Беларусь 1" в 19:00.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
В Украине снесли памятник Зое Космодемьянской
Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России
Регионы
Все
Происшествия
Все