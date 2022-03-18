Интервью Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS цитируют в мире

Широкой публике доступны пока лишь небольшие фрагменты интервью Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS. Ключевая тема - ситуация в Украине и пути ее решения. Эта встреча продолжила череду откровенных бесед с зарубежными журналистами, которым дана уникальная возможность узнать все из первых уст и самостоятельно разобраться в море фейков, утопивших западные медиа. Журналиста TBS Шигенори Канехиру в Стране восходящего солнца знают как ведущего "Специальных репортажей". В разные годы он возглавлял бюро телеканала в Москве, Вашингтоне и Нью-Йорке и брал интервью у мировых лидеров, в том числе Советского Союза, Афганистана и Республики Корея.