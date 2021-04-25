Интервью Евгения Шевченко о будущих отношениях Украины и Беларуси

Евгений Шевченко, член фракции "Слуга народа", которая поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому к его приезду было приковано особое внимание, ведь Минск и Киев пока что разговаривают прохладно.



Не обошлось и без присущего украинскому медиарынку абсурда. Так у народного депутата один из журналистов спросил, является ли совпадением то, что Шевченко поехал в Беларусь в день рождения Гитлера? "Это связано с тем, что Вы идиот", - ответил народный депутат и оборвал интервью.



В целом же украинцы все так же благожелательно относятся к белорусам, и конечно, это взаимно. Сразу после встречи с Александром Лукашенко Евгений Шевченко дал и нам эксклюзивное интервью. Проблемы Донбасса, коронавируса, будущее отношений двух стран, как отнеслись к поездке коллеги? Алексей Волков задал вопросы (видео).



