Вопросы региональной безопасности, инициативы и роль Беларуси в ее обеспечении и знает ли ОБСЕ как противостоять злу с приставкой "кибер". Об этом и многом другом - в "Актуальном интервью" Главы ОБСЕ Томаса Гремингера. Смотрите на "Беларусь 1" после "Панорамы".