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Интервью Главы ОБСЕ Томаса Гремингера

Вопросы региональной безопасности, инициативы и роль Беларуси в ее обеспечении и знает ли ОБСЕ как противостоять злу с приставкой "кибер". Об этом и многом другом - в "Актуальном интервью" Главы ОБСЕ Томаса Гремингера. Смотрите на "Беларусь 1" после "Панорамы".

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