Интервью польского военнослужащего Эмиля Чечко - откровения, которые повергли в шок

Откровения, которые повергли в шок даже самых стойких. Соцсети и СМИ всколыхнуло эксклюзивное интервью Агентству теленовостей польского военнослужащего, который попросил политического убежища в Беларуси. Информация, которой поделился 25-летний Эмиль Чечко, это и есть настоящее лицо польского правительства. Такое прощать или замалчивать нельзя. От ужаса кровь стынет в жилах и стоит ком в горле.



Интересно, ЕС на эти зверства Варшавы тоже ответит санкциями? Или Брюссель все же прозреет и разберется, что же творится в Польше? Как видите, Анджей Дуда и его цепные псы в костюмах цвета хаки обезумели настолько, что убивают без разбора - это страшно! И понимать, что подобное происходит в государстве, которое рассказывает байки с трибун ЕС о свободе и демократии, как минимум смешно.