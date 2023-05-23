Интервью помилованного Романа Протасевича о переосмыслении событий 2020 года смотрите 23 мая на "Беларусь 1"

Я признаю свои ошибки, я искренне прошу прощения у всех людей, которые пострадали, искренне прошу прощения в том числе у тех людей, которые отстаивали страну в те тяжелые времена. Мне не зазорно и не тяжело сказать то, что я действительно чувствую. Во многие семьи в том числе и мои действия принесли много негатива, а где-то даже и горя. Моя семья - одна из... А таких семей тысячи по всей Беларуси.

Роман Протасевич, участник попытки госпереворота в Беларуси в 2020 году