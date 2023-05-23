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Интервью помилованного Романа Протасевича о переосмыслении событий 2020 года смотрите 23 мая на "Беларусь 1"
Стать частью белорусского общества, заниматься семьей с мыслью о собственных детях, которые будут расти и наслаждаться миром и красотой Беларуси. О переосмыслении событий 2020 года и вреда, причиненного белорусам, в интервью Агентству теленовостей рассказал помилованный накануне Роман Протасевич.
Напомним, суд приговорил его к 8 годам колонии и признал виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси, а также в других преступлениях. "Палітвязень" - предатель - осужденный... Что дальше в планах у свободного гражданина Беларуси? И терзает ли его чувство вины?
Я признаю свои ошибки, я искренне прошу прощения у всех людей, которые пострадали, искренне прошу прощения в том числе у тех людей, которые отстаивали страну в те тяжелые времена. Мне не зазорно и не тяжело сказать то, что я действительно чувствую. Во многие семьи в том числе и мои действия принесли много негатива, а где-то даже и горя. Моя семья - одна из... А таких семей тысячи по всей Беларуси.
"Отдельно хочу попросить прощения у представителей силовых структур и их семей, которые также подверглись огромному давлению. Я чувствую себя одним из виновников этого. Я хочу попросить прощения у обычных людей, даже тех, которые не были за или против, потому что в том числе и из-за моих действий обычная жизнь очень сильно пошатнулась, общество очень сильно изменилось. Я надеюсь, что изменения будут продолжаться, но только в созидательном, позитивном ключе", - отметил Роман Протасевич.
Интервью готовится к эфиру. Смотрите сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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