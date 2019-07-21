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Интервью председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского
Все сильнее разогревается интерес к событию трансконтинентального масштаба. Европа и Соединенные Штаты Америки выяснят отношения в сентябре в Минске и без посредников! Две главные силы мировой легкой атлетики собираются на матчевую встречу на стадионе "Динамо". Белорусы, конечно же, выступят за Европу и уже даже получили квоту на этот поединок. Сколько наших примут участие в этом историческом матче - вы узнаете совсем скоро.
А самое главное, что нужно знать прямо сейчас, билеты в продаже и по вполне доступным ценам. В общем, Беларусь продолжает проводить крупные международные соревнования: после II Европейских игр нас ожидает настоящий фестиваль "королевы спорта". Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский в интервью "Главному эфиру" назовет призовой фонд мероприятия и пояснит, почему коммерческая составляющая в матчевой встрече Европа - США не главное.
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