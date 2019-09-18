Более 60 трансграничных программ ЕС на сумму более 30 млн евро реализуют в Гродненской области

Свой вклад в картину развития страны на протяжении вот уже 75 лет вносит Гродненская область. В эти дни она юбиляр. Здесь производится каждый десятый промышленный товар, самая высокая урожайность, почти пятая часть в общую копилку страны принадлежит аграриям именно этого региона. К тому же это узнаваемая туристами территория. А безвиз сделал ее достопримечательности еще более популярными. До конца года рассчитывают принять 100 тысяч гостей. И это рекордная цифра.