Интервью с Динарой Смольской смотрите 18 января на "Беларусь 1"

Спортсменка в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказала о тяжелом и переломном периоде своей карьеры, когда из-за постоянных неудач была на грани расставания со спортом, но нашла в себе силы все изменить, а также поделилась детскими воспоминаниями, ведь зима - особенное время для олимпийской чемпионки. В декабре у нее случилась первая победа на Кубке мира, в феврале она завоевала олимпийской золото, а в январе празднует день рождения.