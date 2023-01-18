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Интервью с Динарой Смольской смотрите 18 января на "Беларусь 1"

В Раубичах проходят последние приготовления к этапам Кубка Содружества по биатлону. Лидер нашей сборной Динара Алимбекова завтра впервые выйдет на старт под фамилией супруга Антона Смольского.

Спортсменка в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказала о тяжелом и переломном периоде своей карьеры, когда из-за постоянных неудач была на грани расставания со спортом, но нашла в себе силы все изменить, а также поделилась детскими воспоминаниями, ведь зима - особенное время для олимпийской чемпионки. В декабре у нее случилась первая победа на Кубке мира, в феврале она завоевала олимпийской золото, а в январе празднует день рождения.

Интервью смотрите сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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