Интервью с директором Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук

Как справиться с новой для всех задачей и с наименьшими потерями войти в эту самую эпоху вирусов - сразу после совещания мы поинтересовались у директора Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук. Именно эти ученые в числе ответственных за разработку белорусской защиты от COVID. Кстати, по последним данным Минздрава, за последние сутки в стране зарегистрированы 1 858 пациентов с диагнозом "коронавирус". Так когда же у нас появится своя собственная прививка от этой инфекции, узнаем прямо сейчас (видео).