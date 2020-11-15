Cитуация с коронавирусом в нашей стране вызывает определенную настороженность, но по-прежнему контролируемая. Все больше регионов вводит обязательное ношение масок в общественных местах. Об ответственности за отсутствие этого средства индивидуальной защиты, выходе на плато по заболеваемости коронавирусом и массовом вакцинировании российской вакциной "Спутник V" интервью с главным санитарным врачом страны Александром Тарасенко.



