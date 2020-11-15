ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Интервью с главным санитарным врачом страны Александром Тарасенко

Cитуация с коронавирусом в нашей стране вызывает определенную настороженность, но по-прежнему контролируемая. Все больше регионов вводит обязательное ношение масок в общественных местах. Об ответственности за отсутствие этого средства индивидуальной защиты, выходе на плато по заболеваемости коронавирусом и массовом вакцинировании российской вакциной "Спутник V" интервью с главным санитарным врачом страны Александром Тарасенко.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все