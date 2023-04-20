Интервью с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым смотрите 20 апреля на "Беларусь 1"

Почти три тысячи единиц - от автобусов, троллейбусов до коммунальных машин - приобрел Санкт-Петербург у белорусских предприятий в прошлом году. Причем многие новинки тестировались как раз на улицах Северной столицы России. Сегодня линейка предложений растет.

В планах - трамваи и электробусы. Тем более город на Неве делает ставку на экотранспорт, запустив новую программу обновления машин. Главные условия - комфорт для пассажиров и водителей, низкий пол, возможность зарядки гаджетов и лазурный цвет. Городу, где солнечных дней в году немного, нужны яркие краски. В чем еще взаимный интерес и как работают сообща научные школы и созданный союз промышленников?



Об этом - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Смотрите "Актуальное интервью" сегодня вечером на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".