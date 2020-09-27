Интервью с известным белорусским метателем молота Иваном Тихоном

Известный белорусский метатель молота Иван Тихон избран председателем Белорусской федерации легкой атлетики. Решение принято по итогам внеочередной Конференции федерации. Подавляющим большинством голосов делегаты поддержали кандидатуру двукратного призера Олимпийских игр. Ранее этот пост занимал Вадим Девятовский. Его полномочия истекали лишь в 2022 году. Однако он принял решение покинуть свой пост по состоянию здоровья.









Легкая атлетика - один из ключевых видов не только в белорусском, но и в мировом спорте

И помимо спорта профессионального, он включает в себя огромный пласт спорта массового. Ведь основные дисциплины - бег, прыжки, ходьба - являются неотъемлемой частью повседневной жизни человека, они вовлекают людей в активный досуг. Что, как бы пафосно ни звучало, является важнейшим принципом здоровья нации.

В сложившейся ситуации загвоздка в том, что Иван Тихон не собирается завершать спортивную карьеру. Из-за конференции ему пришлось пропустить одну тренировку, но уже в пятницу Иван Григорьевич был на стадионе и наш корреспондент

Николай Стуло