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Интервью с летчицей авиаполка "Ночные ведьмы" Галиной Брок-Бельцовой
Конечно, очень символично, что и для служителя церкви важно отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной. Настоящая память, как и большое церковное событие, которое состоялось сегодня, объединяют народ.
Живых свидетелей той войны, которые могли бы рассказать свою историю, увы, осталось не так много. Но нам как журналистам на этой неделе очень повезло. Корреспонденты АТН встретились и записали поистине эксклюзивное интервью с женщиной-легендой, участницей наступательной операции "Багратион" 1944 года, летчицей знаменитого женского авиаполка "Ночные ведьмы" Галиной Брок-Бельцовой.
В эти дни она гостит у нас, в Минске. В Липках состоялся исторический момент - презентация воссозданного самолета, на котором летали непобедимые "Ночные ведьмы" во время освобождения Беларуси. Галине Павловне сейчас 92 года. Но ее жизненной энергии, силе духа и оптимизму можно позавидовать.
Надежда Сербиненко встретилась с женщиной-легендой. Интервью со штурманом пикирующего бомбардировщика Галиной Брок-Бельцовой - эксклюзив "Главного эфира".
Галина Брок-Бельцова. 92 года. Родилась в Москве. Попала на фронт в 18 лет. Единственная ныне живущая в мире женщина - штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2. Служила в легендарном женском авиаполку Марины Расковой, который прозвали "Ночными ведьмами". Участница операции по освобождению Беларуси в 1944 году "Багратион". За войну совершила 36 вылетов. Имеет пять боевых наград. Окончила МГУ. Преподавала историю 60 лет.
Рабочий график Галины Павловны расписан буквально по дням - и на месяцы вперед. Встречи с молодежью проходят по всей России. Часто летает и за границу. Штурмана легендарного женского авиаполка приглашают выступить на разных площадках. И ее преклонный возраст выдают только медали и ордена на груди.
Без стеснения, абсолютно открыто общается и с журналистами. Уже не раз Галина Павловна становилась участницей ток-шоу на российском телевидении. Десятки репортажей, сотни интервью, неизменное участие в парадах 9 Мая на Красной площади. Не упустили возможности пообщаться с живой легендой и корреспонденты "Главного эфира". На обновленном аэродроме Липки встречаем Галину Павловну. Как всегда, в сопровождении молодежи.
Из Москвы в белорусскую столицу экс-летчица прибыла по приглашению руководителя минского аэроклуба ДОСААФ Николая Мочанского. Специально к приезду Галины Петровны был предоставлен самолет Пе-2. Тот самый, на котором летали непобедимые "Ночные ведьмы" во время освобождения Беларуси.
В Липках экс-летчица встретилась с будущими летчиками, курсантами авиафакультета Военной академии Беларуси. У ребят было много вопросов к Галине Павловне, ведь о ее подвигах они читали только в учебниках.
А вот сравнить авиатехнику своего времени и последнего поколения штурмовик Галина Павловна смогла даже не с земли, а в воздухе.
На память о встрече курсанты авиафакультета подарили своему кумиру юбилейный нагрудный знак. Теперь и белорусский орнамент занял важное место на груди женщины-авиатора.
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