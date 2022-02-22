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Интервью с международным наблюдателем от миссии СНГ Бекболотом Мамановым

Подготовка к референдуму в Беларуси проходит полностью открыто. В стране действует миссия международных наблюдателей. Эксперты активно посещают регионы и изучают уровень подготовки участков для голосования. Зачастую находятся те, кто утверждает о значительном влиянии на легитимность итогов голосования наличие прозрачных урн и повсеместного видеонаблюдения. Политический обозреватель Андрей Сыч пообщался с наблюдателем от СНГ и выяснил, насколько эти факторы влияют на прозрачность голосования.

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